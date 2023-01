Cruzeiro x Athletic ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Athletic se enfrentam hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 10h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV fechada SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Globoplay. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Ambas as equipes começaram o Estadual com vitória e lideram seus grupos na competição. O Cruzeiro venceu o Patrocinense por 2 a 1, na semana passada, e conquistou a liderança do grupo C, enquanto o Athletic Club venceu a Tombense por 3 a 1 e lidera o Grupo A, mesmo grupo do Atlético Mineiro.

O retrospecto desse confronto é totalmente favorável para o Cruzeiro, que venceu todos os 4 jogos entre as equipes, marcando 6 gols e sendo vazado em uma única oportunidade.

O Cruzeiro não conta com Stênio e Kaiki, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20, para a disputa do Sul-Americano. O Athletic, por sua vez, não tem desfalques confirmados para a partida. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x Athletic ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta SporTV : canal de TV fechada

: canal de TV fechada Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Globoplay: serviço de streaming

Campeonato Mineiro 2023 - Cruzeiro x Athletic

Escalação provável

Cruzeiro

Rafael Cabral, Igor Formiga, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Neto Moura, Ramiro, Ian Luccas, Nikão, Rafael Bilu, Wesley, Bruno Rodrigues.

Athletic

Denivys, Patric, Danilo, Lucas Balardin, Alason Carioca, Diego Fumaça, Vini Locatelli, Welinton, Antonio Falcão, Douglas Santos, Sassá.

Quando será Cruzeiro x Athletic

Hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), às 10h30min

Onde será Cruzeiro x Athletic

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

