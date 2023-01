Palmeiras x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), pela decisão da Supercopa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no canal de TV fechada SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para encarar o Flamengo em Brasília, o Palmeiras conta com força máxima. De olho no duelo decisivo deste sábado, a equipe alviverde poupou os seus titulares contra o Ituano, no meio de semana, e foi a campo com um time alternativo. Além disso, a equipe teve o retorno do lateral-direito Mayke, que se recuperou de dores no tornozelo direito.

Para enfrentar o Porco, o atual campeão da Copa do Brasil terá em campo o mesmo quarteto da Supercopa em 2021, com Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. O atacante Bruno Henrique, que também disputou aquela partida, está lesionado. Já Filipe Luís deve dar lugar a Ayrton Lucas por ainda não estar 100% fisicamente. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta SporTV: canal de TV fechada

Supercopa do Brasil - Palmeiras x Flamengo

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Flamengo

Santos, Varela (Matheusinho), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Pedro e Gabigol.

Quando será Palmeiras x Flamengo

Hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), às 16h30min

Onde será Palmeiras x Flamengo

Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

