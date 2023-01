Internacional x São Luiz ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e São Luiz se enfrentam hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no site Ge.globo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Com dois empates nos dois primeiros jogos - contra Juventude e Avenida, respectivamente -, a equipe treinada por Mano Menezes figura no meio da tabela de classificação do Gauchão. O clube está na sexta colocação, a um ponto da zona de classificação às semifinais.

Para tentar se aproximar do rival Grêmio, líder com seis pontos, o Internacional então conta com os retornos dos titulares Bustos, na lateral-direita, e Carlos de Pena, no meio-campo. Ambos foram poupados no início da partida da rodada passada.

Do mesmo modo, o São Luiz vive situação semelhante ao adversário deste sábado no estadual. O time de Ijuí, cidade do interior do Rio Grande do Sul, empatou seus dois primeiros compromissos no Campeonato Gaúcho - 1 a 1 tanto com o Ypiranga, na estreia, quanto com o Juventude, na rodada anterior. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x São Luiz ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV fechada

: canal de TV fechada Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Ge.Globo: site de notícias

Campeonato Gaúcho 2023 - Internacional x São Luiz

Escalação provável

Internacional

Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão (Pedro Henrique).

São Luiz

Gabriel Félix; Mizael, Rafael Goiano, Diego Rocha e Márcio Goiano; David Cunha, Paulinho Santos e Laion; Ygor Vinicius, Éderson e Jarro Pedroso.

Quando será Internacional x São Luiz

Hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), às 16h30min

Onde será Internacional x São Luiz

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

