Ceará anuncia Felipe Soares como novo técnico do time feminino

Erivelton Viana havia anunciado saída da equipe em novembro de 2022 e clube oficiliazou nome do novo técnico na tarde desta terça-feira, 24

O Ceará anunciou nesta terça-feira, 24, que Felipe Soares será o novo técnico da equipe feminino. As Alvinegras disputam na temporada 2023 a Supercopa, que ocorre no início de fevereiro, a Série A1 do Brasileirão e o Campeonato Cearense.

O profissional fazia parte da comissão técnica do elenco feminino desde o final de 2021, quando chegou ao Ceará como analista de desempenho do grupo. Ele também foi treinador das categorias de base. O novo técnico das Meninas do Vozão possui Licença Conmebol B, adquirida em formação na Associação Argentina de Futebol, e tem experiência como em clubes como Tiradentes, equipe em que passou pelas categorias Sub-17 e Sub-20, e Crato, onde foi analista e auxiliar técnico.

Felipe Soares ocupa o cargo de treinador do time feminino após a saída de Erivelton Viana. O ex-jogador teve a saída oficializa pela clube nesta terça-feira, 24, mas já havia anunciado a não continuidade no time em novembro de 2022, assim como o auxiliar técnico Boiadeiro.

