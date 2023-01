Richardson entende protestos da torcida do Ceará: "Tem o direito de fazer"

Um dos líderes do elenco do Ceará, o volante Richardson foi o responsável por conversar com a imprensa após a derrota por 3 a 0 para o Ferroviário. Na tarde desta terça-feira, 24, o atleta concedeu entrevista coletiva no CT de Porangabuçu e comentou sobre os protestos dos torcedores alvinegros.

“O torcedor tem o direito de fazer o que achar necessário de acordo com o que ele vive e acompanha do clube. O que posso falar é que a sinergia sem o torcedor é muito difícil. O torcedor é muito importante para nós. O lado do torcedor protestar ou não, fica a critério deles. Foi muito legal no início do jogo, por tudo que aconteceu ano passado, o torcedor diante do Ferroviário chamar a equipe para saudar. Então eles (torcedores) mostram que independente de qualquer coisa não vão abandonar a equipe. Para a gente, dentro do campo, é muito importante a presença deles”, explicou.

Sobre o assunto Richardson pondera que derrota para o Ferroviário não define o ano do Ceará

Luiz César Magalhães apita Ceará x Pacajus, pelo Campeonato Cearense

Com visto de trabalho renovado, Morínigo é regularizado e pode estrear pelo Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em forma de protesto diante do resultado negativo contra o Ferroviário — potencializado também pela campanha do clube em 2022 —, além de todo complicado contexto político pelo qual o Ceará passa, torcedores do Vovô lançaram a campanha “Público Zero”. O intuito é de que as arquibancadas estejam vazias durante a partida entre Vovô e Pacajus.

O duelo entre as duas equipes acontece já nesta quarta-feira, 25, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense. O jogo é válido pela segunda rodada do estadual.

Tags