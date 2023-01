Lesionado, Luiz Otávio está fora dos próximos dois jogos do Ceará

O zagueiro do Vovô deixou o campo sentindo dores no início do primeiro tempo do duelo contra o Ferroviário, no último domingo

Após deixar o campo lesionado ainda no primeiro tempo da partida entre Ceará e Ferroviário, o zagueiro Luiz Otávio está fora dos próximos dois jogos do Vovô na temporada, conforme apurou o Esportes O POVO.

Desta forma, o defensor e capitão do Alvinegro de Porangabuçu desfalca o plantel comandado por Gustavo Morínigo contra o Pacajus, na quarta-feira, 25, e também diante do Maracanã, ambos jogos realizados no Presidente Vargas e válidos pelo Campeonato Cearense.

Luiz Otávio, que cometeu um pênalti antes de ser substituído por lesão contra o Ferroviário, fez exames médicos na última segunda-feira, 23. O Ceará ainda não divulgou detalhes da situação clínica do zagueiro, mas um boletim com atualizações deve ser externado pelo clube na quarta, 25, momentos antes do jogo diante do Pacajus.

Morínigo tem Gabriel Lacerda e David Ricardo como opções

Com apenas quatro zagueiros no elenco, Gustavo Morínigo tem à disposição, além de Tiago Pagnussat, que foi titular nos dois primeiros jogos do ano, Gabriel Lacerda e David Ricardo. Na partida perante o Tubarão da Barra, o treinador paraguaio optou por David Ricardo para a vaga de Luiz Otávio, escolha que deve ser mantida para os próximos duelos do time.