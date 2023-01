Jean Carlos prega respeito ao Ferroviário, elogia Vina e destaca meta no Nordestão

O Ceará realizou na tarde nesta sexta-feira, 20, o penúltimo treinamento antes do duelo contra o Ferroviário. As equipes cearenses protagonizam o primeiro Clássico da Paz neste domingo, 22, às 18 horas, pela Copa do Nordeste. Antes das atividades, o meia Jean Carlos concedeu coletiva, onde falou do duelo diante do Tubarão do final de semana.

Para o camisa 10, o Vovô deve buscar evoluir nessa segunda partida, mesmo que tenha vencido o Guarani-J no primeiro jogo do ano. "A gente tem sempre que pensar em melhorar a cada jogo. (...) É um novo campeonato, uma competição que eu conheço, a gente tem que se preparar. É um clássico do Estado e já estamos trabalhando para fazer uma grande partida no domingo. Vamos sempre pensar na vitória, mas também no desempenho, pois sempre temos algo a melhorar", pontuou o atleta.

Falando especificamente sobre o Ferroviário, Jean Carlos pregou respeito ao Tubarão e acentuou que a equipe tem estudado o adversário. "A gente respeita todos os adversários que a gente vai enfrentar e acho que o melhor respeito é você estudar o time, procurar saber se ele tem uma boa defesa, um bom goleiro, e procurar saber como vamos furar isso. Estamos trabalhando para isso. É um jogo difícil, mas estamos com o pé no chão para fazermos uma boa estreia", ressaltou ainda.

Quanto à estreia com o Ceará na Copa do Nordeste, o camisa 10 ressaltou que o objetivo do grupo deve ser vencer a competição, que ele classifica como a mais difícil do primeiro semestre de 2023. "Ceará tem que entrar pra vencer a competição. Esse é o pensamento. Respeitando, claro, todas as equipes, mas um time do tamanho do Ceará tem que pensar em vencer as competições que disputamos. É uma das competições mais difíceis do semestre, minha esposa até brinca comigo que ela gosta muito da Copa do Nordeste, então conheço a competição e fico feliz em disputar ela com o Ceará", falou.

Jean Carlos sobre dupla com Vina

Durante a coletiva, Jean Carlos também comentou sobre o primeiro jogo que fez com a camisa alvinegra. Dentre outros assuntos, ele elogiou o meia Vinicius Vina, com quem fez dupla na partida. "Sempre acompanhei o Vina. Nós jogadores sempre acompanhamos atletas que se destacam e eu disse a ele no primeiro jogo quando a gente tava em campo que era um prazer estar com ele. É sempre bom estar ao lado de jogadores como o Vina que tem história no clube, no futebol. É uma pessoa que agrega demais no time e acredito que fizemos uma boa parceria no primeiro jogo. Conseguimos nos movimentar bem, criar jogadas e estou feliz por estar podendo jogar com ele hoje. Que possamos junto ao grupo ganhar jogos, títulos e comemorar gols juntos", acentuou.