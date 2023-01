Vina demonstrou interesse em jogar pelo Ceará, diz diretor de Futebol

Em entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, Albeci Júnior comentou sobre as situações de Vina e Richard Coelho no Vovô

Diretor de futebol do Ceará, Albeci Júnior participou do programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 20, e esclareceu a situação do meio-campista Vina. O dirigente alvinegro revelou que o atleta demonstrou interesse em jogar pelo Vovô na atual temporada.

“Vina é um jogador que conversamos bastante. Ele sabe a situação do clube, a gente entende a situação do atleta. Mas é um jogador que demonstrou interesse em jogar pelo clube. A consideração, respeito e o carinho que ele tem pelo clube ele nos mostrou na conversa. É um atleta que está se dedicando ao máximo nos treinamentos.”

Entretanto, mesmo com o comprometimento mostrado por Vina neste começo de temporada e o desejo do clube em utilizar o atleta, Albeci não garantiu a permanência do meia no clube até o final da temporada. O diretor afirmou que, caso surja alguma proposta, ela será colocada na mesa para ser analisada:

“Hoje, o Vina é um atleta do clube. Agora a gente sabe que no meio do futebol, no mercado financeiro, tudo pode acontecer. Não posso garantir aqui que ele vai ficar até o final do ano. Nem o atleta pode garantir isso, porque pode chegar algum clube de fora que faça o pagamento e leve o atleta. Mas hoje o Vina é um atleta do Ceará Sporting Club.”

“A gente sabe que o Vina tem um salário elevado, mas no campograma que fizemos já colocamos a parte financeira do Vina inclusa. No futebol, na parte do campo, queremos contar com ele e estamos contando com ele, tanto que ele está jogando. O que acontece é o mercado financeiro. Se aparecer alguma coisa, oficialmente vai ser colocado à mesa para ver se é viável ao clube e ao atleta. Mas diante do que a gente está hoje, ele é atleta do clube”, completou Albeci.

Richard Coelho

Albeci também comentou sobre Richard Coelho e revelou que o volante não justificou a ausência nos treinamentos do Ceará neste começo de temporada. Por outro lado, o diretor afirmou que o empresário do atleta entrou em contato para afirmar que a busca por um novo clube estaria avançada.

"Ele realmente não se apresentou, não deu nenhuma justificativa ou explicação. Mas, por outro lado, o empresário dele falou com a gente que estaria procurando um clube e estaria bem avançada essa questão. Diante disso, a gente procurou não se envolver nisso, até porque já tinham nos passado que estava 99% descartado, que não teríamos condições de contar com ele pela questão financeira. Então é um jogador que está a cargo da presidência”, finalizou.

