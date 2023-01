Maior artilheira da história do Ceará feminino, Michele Carioca anuncia saída do clube

Repórter do caderno de Esportes

Jogadora publicou mensagem de despedida em rede social. Ela defendeu o Vovô durante três anos, quando marcou 38 gols com a camisa alvinegra

Maior artilheira da história do time feminino do Ceará, Michele Carioca deixa o Vovô após três anos defendendo a camisa alvinegra. A jogadora anunciou nas redes sociais que não irá permanecer no time para a temporada 2023.

"Chegou a hora de deixar registrado todo meu carinho por este clube, a qual tive o prazer de defender durante esse 3 anos. Procurei sempre dá o melhor de mim da melhor forma possível, durante esses anos. Assim agradeço todo staff e todas minhas companheiras por fazer parte desse momentos vividos. Me despeço com orgulho e muito carinho. MEU MUITO OBRIGADA, Ceará", escreveu ela.

Michele Carioca chegou ao Ceará em 2020. De lá para cá, a atleta marcou 38 gols e conquistou Campeonato Cearense e Brasileirão Feminino A2, além do acesso história à A1. Ela auxiliou a equipe diretamente no certame nacional durante três anos em busca do acesso.

