Após quatro anos, Ceará volta a abrir temporada com goleada por 5 a 0

Ao golear o Guarani de Juazeiro neste domingo, 15, na estreia pelo Campeonato Cearense, o Ceará repetiu o que fez em 2019, quando também aplicou 5 a 0 na primeira partida da temporada.

A competição era outra, a Copa do Nordeste; o adversário também, o Sampaio Corrêa. Naquela ocasião, o Vovô jogou em casa, no Castelão, e por pouco os cinco tentos não foram feitos por cinco diferentes atletas, como neste domingo.

Marcaram para o Ceará contra o Guarani de Juazeiro os zagueiros Tiago Pagnussat e Luiz Otávio, os meio-campistas Guilherme Castilho e Jean Carlos e o atacante Vitor Gabriel. Contra o Sampaio Corrêa, em 2019, Felipe, Vitor Feijão, Ricardinho e Ricardo Bueno, duas vezes, deram a vitória ao Alvinegro. Curiosamente, nas duas partidas, somente o primeiro gol foi marcado no primeiro tempo e os demais na etapa complementar.

A estreia do Ceará em 2023 foi, portanto, a melhor do time das últimas quatro temporadas (incluindo esta), sendo conquistada longe de casa. Os próximos quatro jogos do time de Gustavo Morínigo na primeira fase do Estadual, no entanto, serão todos em Fortaleza, no PV. O próximo está marcado para o dia 24 de janeiro, contra o Pacajus.

Gustavo Morínigo não esteve na borda do gramado do Romeirão neste domingo porque não estava regularizado, mas ainda assim o Vovô conseguiu uma estreia com placar elástico, como não fazia há algumas temporadas.



