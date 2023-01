Ceará encara Guarani de Juazeiro na estreia do Campeonato Cearense 2023

O Ceará estreia no Campeonato Cearense de 2023 neste domingo, 15, às 17 horas, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Diante do Guarani de Juazeiro, o Vovô inicia o certame com um objetivo bem claro: voltar a ser campeão e, consequentemente, impedir o penta do maior rival, Fortaleza. O último título estadual do clube do Porangabuçu ocorreu em 2018.

Após um 2022 marcado por eliminações e pelo rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Alvinegro dá o pontapé inicial na nova temporada disputando o Campeonato Cearense. Em coletiva nessa semana, o goleiro Richard ressaltou a necessidade de a equipe retomar o caminho de títulos no Estadual.

“O objetivo maior é conquistar, ser campeão (Estadual). A gente precisa conquistar o máximo de títulos possíveis, isso é o que importa, é o que fica na história. E (essa ideia) está sendo passada pelo pessoal que está chegando. O objetivo maior tem que ser sempre as conquistas do clube, independente de quem estiver jogando", disse.

Para isso, o time alvinegro trabalha forte desde o dia 16 de dezembro, quando iniciou a pré-temporada no Porangabuçu. Com o paraguaio Gustavo Morínigo no comando técnico e onze reforços anunciados, o Ceará deve jogar em uma formação tática diferente das que a torcida se acostumou nas últimas temporadas.

Durante os treinamentos, o treinador vem utilizando o esquema de 3-5-2. Jogadores recém-contratados como o zagueiro Tiago Pagnussat, que retornou ao Vovô após passagem no futebol japonês, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, o volante Caíque Gonçalves, o meia Jean Carlos e o centroavante Vitor Gabriel.

Mesmo já estando em 2023, o Alvinegro ainda vive com uma indefinição que se arrasta desde a temporada passada: a permanência de Vina. Principal jogador do time desde 2020, o camisa 29 treina normalmente com o grupo, mas não tem sua continuidade no clube assegurada.

Recentemente, o Fluminense demonstrou interesse na sua contratação, mas desistiu após veto da comissão técnica do clube carioca. Vina deve ser titular na estreia do Ceará, atuando mais adiantado como segundo atacante ao lado de Vitor Gabriel.

Durante a pré-temporada, o Alvinegro de Porangabuçu realizou um jogo-treino com o Atlético Cearense e venceu por 4 a 1. Na oportunidade, Vina, Luiz Otávio, Jean Carlos e Gabriel Lacerda balançaram as redes. O teste aconteceu no dia 7 de janeiro.

Já o Guarani tem objetivo modesto no torneio. Campeão da Série B do Estadual em 2022, o Leão do Mercado mira a permanência da elite do futebol cearense.

Sob o comando do técnico Renato Neves, o elenco foi completamente reformulado. No atual plantel rubro-negro, sete jogadores são da base do Campo Grande. O Guarani também contratou o lateral Weslley Santos e os goleiros Matheus Vinícius e Diego.

Com a taça da Série B do Cearense no ano passado, o time juazeirense chega a elite do estadual tendo dois acessos seguidos, já que em 2021 foi campeão estadual da terceira divisão.

Guarani x Ceará

Ceará



3-5-2: Richard; Luiz Otávio, Pagnussat e David Ricardo; Igor, Richardson, Caíque (Castilho), Jean Carlos e Danilo Barcelos; Vina e Vitor Gabriel.

Guarani de Juazeiro

4-3-3: Diego; Eron, Bruno Costa, Matheus e Biel; Da Silva, Patrick e Alan; Adham, Arthur e Thiago.

Local: Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte/CE

Data: 15/1/2023

Horário: 17 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Deborah Beatriz Ferreira da Silva

Transmissão: Nosso Futebol, Rádio O POVO CBN e CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

