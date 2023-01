Reforços do Ceará, Chay e Alfredo Aguilar são regularizados

O meia-atacante e o goleiro estão à disposição de Morínigo para a estreia do Cearense. Apenas o atacante Luvannor, dos reforços anunciados, ainda não apareceu no BID e, por isso, não está apto para jogar

O técnico Gustavo Morínigo ganhou mais duas opções para a estreia do Ceará no Campeonato Cearense. O meia atacante Chay e o goleiro Alfredo Aguilar, reforços do Vovô para 2023, tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta sexta-feira, 13.

No próximo domingo, 15, o Alvinegro de Porangabuçu disputa a sua primeira partida no estadual desta temporada. O adversário será o Guarani de Juazeiro, às 17 horas, na Arena Romeirão. Regularizados, Chay e Aguilar estão à disposição da comissão técnica do Vovô. Portanto, fica a critério do treinador Morínigo utilizar a dupla ou não.

Com a regularização do meia-atacante e do goleiro, o Ceará já tem quase todos os reforços anunciados aptos para entrar em campo. A única exceção é o atacante Luvannor, que se apresentou ao clube no começo desta semana.

Já que a maioria dos contratados estão regularizados, o técnico Gustavo Morínigo já esboça uma provável escalação para a estreia do Vovô no Cearense: Richard; Luiz Otávio, Pagnussat e David Ricardo; Igor, Richardson, Caíque (Castilho) e Danilo Barcelos; Vina e Jean Carlos; Vitor Gabriel.

