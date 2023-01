Avião com delegação do Ceará apresenta problemas e retorna à capital cearense

O Ceará estreia na temporada de 2023 neste domingo, 15, diante do Guarani de Juazeiro. No entanto, a delegação alvinegra enfrentou problemas com o voo de ida para Juazeiro do Norte na manhã deste sábado, 14.

De acordo com o clube, a aeronave decolou rumo ao Cariri e teve que retornar ao Aeroporto Pinto Martins por questões de segurança. Depois de aproximadamente 45 minutos, o avião recebeu autorização para pouso.

Com a situação normalizada, o time alvinegro já reembarcou rumo a Juazeiro do Norte. Ainda neste sábado, 14, o Vovô realizará, no CT do Icasa, o último treino antes da partida contra o Guarani.

As equipes se enfrentam neste domingo, 15, às 17h, na Arena Romeirão. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Cearense de 2023.

Confira o comunicado na íntegra:

O Ceará teve problemas com o voo de ida a Juazeiro do Norte/CE. Após decolar da capital cearense, a delegação foi informada pela tripulação que, por questões de segurança (sem entrar em detalhes), teriam que retornar ao Aeroporto Pinto Martins. Somente depois de aproximadamente 45 minutos, o avião recebeu autorização para pouso. O grupo reembarca nesse momento com destino a Juazeiro.



