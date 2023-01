Janderson já treina no Ceará e aguarda anúncio oficial

Próximo ser anunciado pelo Ceará, o atacante Janderson já treina pelo Alvinegro no CT de Porangabuçu. A informação foi divulgada pelo repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, no programa Esportes do POVO desta quarta-feira, 4.

O atleta está na capital cearense desde a última terça-feira, 3, quando fez exames médicos e aguarda pendências para ser anunciado como o 10º reforço do Vovô para a temporada 2023.

Ceará deve anunciar mais um atacante

Conforme apurou o Esportes O POVO, o atleta formado nas categorias de base do Corinthians deve ser contratado em definitivo pelo Ceará. Na última temporada, a atacante defendeu as cores do Grêmio. Lá, ele realizou 40 jogos, sendo 17 como titular, e balançou as redes cinco vezes.

O número de contratações vai aumentar. Além de Janderson, o centroavante Vitor Gabriel está próximo de ser anunciado. O jogador cria da base do Flamengo já treina no Porangabuçu há mais de uma semana.

