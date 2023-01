Ex-Ceará, lateral Victor Luis é anunciado como reforço do Coritiba

O Coritiba assinou com o lateral esquerdo Victor Luis, formado nas categorias de base do Palmeiras e que teve passagem pelo Ceará na última temporada. O ala canhoto é o quarto reforço que chega para 2023 e tem contrato válido até o final de 2024.

Além do Ceará, o atleta de 29 anos acumula passagens por Botafogo e Palmeiras, pelo qual conquistou títulos da Copa do Brasil 2015, do Campeonato Brasileiro 2018, do Paulista 2020 e da Libertadores 2021.

O experiente jogador teve uma breve passagem também pelo futebol europeu, quando atuou pelo Porto B.

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Coritiba. Já me sinto acolhido por todos aqui no clube e espero retribuir todo este carinho com bons resultados dentro de campo”, afirmou o recém-contratado.

Números do lateral em 2022

Na temporada passada, Victor Luis participou de 45 jogos e anotou quatro gols, registrando a melhor marca em uma temporada na carreira.

