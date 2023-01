Ceará anuncia o goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, ex-Olimpia

O arqueiro, que vinha treinando com o elenco do Vovô desde o fim de dezembro de 2022, firmou contrato até o fim de 2023

O Ceará anunciou, nesta segunda-feira, 2, mais uma nova contratação para 2023: o goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, de 34 anos. O atleta, que defendeu a camisa do Olimpia-PAR nos últimos cinco anos, chega ao Vovô com contrato até o fim desta temporada.

O arqueiro já participava da pré-temporada com os demais jogadores do elenco alvinegro desde dezembro de 2022, mas questões burocráticas adiaram o anúncio oficial. O jogador chegou sem nenhum tipo de custo financeiro ao Vovô, já que ficou livre no mercado após o fim do contrato com o Olimpia.

Sobre o assunto Ceará oficializa a contratação do meia-atacante Chay, ex-Botafogo e Cruzeiro

Luvannor iniciará pré-temporada no Ceará na próxima semana; veja detalhes

Ceará negocia empréstimo de João Victor ao Tokyo FC, do Japão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na temporada de 2022, Aguilar disputou apenas 15 partidas. Nos 38 jogos restantes, acabou ficando no banco de reservas para o goleiro uruguaio Gastón Olveira. Apesar disso, o Olimpia tinha a intenção de renovar o contrato, mas o atleta recusou a proposta devido à investida do clube cearense

Desta forma, o experiente arqueiro deixa o Olimpia após 174 partidas disputadas pelo time. No Ceará, Aguilar disputará posição com Richard, que será um dos remanescentes do elenco que terminou rebaixado para a Série B. A equipe alvinegra será a primeira experiência do goleiro paraguaio no futebol brasileiro.