Ceará encaminha contratação do atacante Janderson, do Corinthians

O atacante Janderson será o novo reforço do Ceará para a temporada 2023. Embora não tenha sido anunciado, o jogador é aguardado para se apresentar ao novo clube nesta terça-feira, 3. O atleta de 23 anos deve trocar o Corinthians pelo Alvinegro do Porangabuçu em definitivo, conforme apurou o Esportes O POVO.

Janderson é cria das categorias de base do Corinthians. Depois de estrear no profissional do clube paulista em 2019, ele passou a ser emprestado para outras equipes. Em 2020 e 2021, o ponta se destacou vestindo a camisa do Atlético-GO. Em duas temporadas, o jogador disputou 92 partidas e marcou nove gols pelo Dragão.

Sobre o assunto Ceará anuncia o goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, ex-Olimpia

Ceará oficializa a contratação do meia-atacante Chay, ex-Botafogo e Cruzeiro

Luvannor iniciará pré-temporada no Ceará na próxima semana; veja detalhes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, Janderson atuou pelo Grêmio também cedido por empréstimo pelo Corinthians. Ao todo, o atacante disputou 40 partidas, 17 delas como titular, e marcou cinco gols. Na Série B, competição na qual Ceará jogará em 2023, o atleta participou de 25 jogos na campanha do Imortal.

Com acerto encaminhado com Janderson, o clube do Porangabuçu deve fazer o anúncio e divulgar detalhes da contratação em breve.



Mercado da bola do Vovô

Até o momento, o Ceará já anunciou oficialmente nove reforços para a próxima temporada: o goleiro Alfredo Aguilar, o zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais Danilo Barcelos e Willian Formiga, o volante Caíque Gonçalves, os meias Arthur Rezende, Jean Carlos e Chay e o atacante Luvannor.

O número de contratações vai aumentar. Além de Janderson, o centroavante Vitor Gabriel está próximo de ser anunciado. O jogador cria da base do Flamengo já treina no Porangabuçu há mais de uma semana.

Tags