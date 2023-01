Em apresentação, Chay diz que Ceará tem que "brigar por títulos em todas competições"

Reforço do Vovô para 2023, o meia-atacante também comentou sobre o sentimento de atuar pela primeira vez no futebol nordestino e reconheceu o acesso à primeira divisão como principal objetivo do clube

Novo reforço do Ceará para 2023, Chay foi oficialmente apresentado em Porangabuçu nesta terça-feira, 3. Na sala de imprensa do CT Carlos de Alencar Pinto, o meia-atacante fez uma análise sobre a Série B, comentou sobre a alegria de jogar pela primeira vez no futebol nordestino e ressaltou os objetivos do Vovô na temporada.

Em sua bagagem, Chay traz ao Vovô ótimas experiências na Série B do Campeonato Brasileiro, principal competição do Alvinegro em 2023. Campeão das últimas duas edições com o Botafogo (2021) e Cruzeiro (2022), o meia ressaltou a dificuldade do torneio e enfatizou sobre a importância de fazer valer a condição de mandante ao longo das rodadas.

“Acho que é uma competição dura. Das duas que eu participei, a do ano passado, acho que foi a que eu vi que teve a maior diferença de rodadas. Já pelo Botafogo foi um pouco mais complicado, tinham boas equipes. Então é uma competição dura, bastante aguerrida, tem que lutar e batalhar bastante para conseguir cada ponto. É importante vencer em casa e ir pontuando fora. O fator casa tem que valer”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Objetivos e Características

Questionado sobre os principais objetivos na temporada, Chay não escondeu que o acesso à elite nacional é a prioridade. Apesar de alencar a Segundona como o maior foco do Vovô, o atleta salientou que o escrete preto-e-branco precisa brigar por títulos em todos certames que disputar, sobretudo no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

“Os objetivos são claros. Temos duas competições pela frente (Campeonato Cearense e Nordestão) e eu vim ajudar a equipe do Ceará a estar brigando por títulos. O acesso eu acho que, pro Ceará, é o mais importante, e para mim também. Um time como o Ceará tem que estar na Série A, então o maior objetivo é esse, além de brigar por títulos em todas competições que disputarmos”, pontuou.

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

Apesar de ter nascido em Alagoas, Chay se mudou muito cedo para o Rio de Janeiro e nunca atuou por um clube do Nordeste. Descrito por si mesmo como um atleta versátil no último terço do campo, o atleta celebrou o fato de poder atuar pela primeira vez por um clube da região que nasceu e disse estar pronto para ajudar o Ceará da forma que o treinador Gustavo Morínigo quiser escalá-lo.

“Eu sou alagoano, mas fui embora para o Rio de Janeiro muito cedo. Nunca joguei no futebol nordestino, é a primeira vez. Em relação às minhas funções, acho que no último terço do campo eu consigo ajudar. Venho para ajudar com a minha versatilidade. O que o Gustavo (Morínigo) decidir eu vou estar sempre empenhado para ajudar o Ceará da mesma forma”, revelou.