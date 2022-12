Arthur Rezende justifica escolha pelo Ceará: "Clube conhecido mundialmente"

Jogador ressaltou a responsabilidade que terá no Alvinegro de Porangabuçu e reforçou o objetivo em retornar para a Série A do Brasileirão

O Ceará apresentou mais um reforço para a temporada de 2023. Nesta quarta-feira, 21, foi a vez do meia Arthur Rezende. Em entrevista coletiva, o atleta detalhou os motivos da escolha em atuar no Alvinegro, após receber outras propostas. O jogador ressaltou a “grandeza” do Vovô e disse que será “uma grande oportunidade” jogar em um clube reconhecido mundialmente”.

“Pela grandeza do clube. Tive algumas propostas. Quando veio o interesse do Ceará foi uma negociação bem rápida porque sempre gostei de ver o Ceará jogar, sempre gostei de ver a torcida. Um atrativo muito grande, uma camisa muito grande do futebol. Então, esses foram os motivos que me fizeram escolher vir para cá (Ceará)”, explicou.

“É uma das principais oportunidades da minha carreira. É um clube de grandeza, um clube conhecido mundialmente. É um time de camisa, um time de massa. Encaro o Ceará como uma oportunidade grande na minha carreira para buscar coisas gigantes”, completou.

Arthur Rezende ressaltou que sabe da responsabilidade que terá no Alvinegro de Porangabuçu e reforçou o objetivo em retornar para a Série A do Brasileirão. “Ciente da responsabilidade que vai ser para a gente conquistar os nossos objetivos. Voltar o Ceará para a Série A. Eu vim preparado para isso e acredito que é uma oportunidade muito boa na minha carreira”, destacou.

Experiência no futebol nordestino

Com passagem por Santa Cruz e Bahia, o meia pontuou que foi feliz atuando no Nordeste e exaltou a torcida apaixonada. “Futebol nordestino eu gosto é uma torcida apaixonada. Uma camisa muito pesada. Passei momentos felizes no Nordeste. Então, é um grande clube do Nordeste e do Brasil. Chego com as melhores perspectivas para fazer um grande ano aqui”, disse.