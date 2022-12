Jean Carlos justifica escolha pelo Ceará e projeta retorno à Série A: "É onde tem que estar"

O meia Jean Carlos foi apresentado oficialmente no Ceará nesta segunda-feira, 19, no CT de Porangabuçu. O atleta de 30 anos assinou com o clube até o fim de 2024 e já treina com o elenco. Em coletiva, o atleta explicou a escolha de defender as cores alvinegras, uma vez que ele tinha sondagens de outros clubes no mercado.

“Em relação às sondagens que tive, o Sport desde um tempo atrás sempre procurou entrar em contato com os meus empresários, com o clube. E o Ceará logo veio em seguida, até então não tinha contato do Ceará. E quando eles entraram em contato com meus empresários e eles me contaram do interesse fiquei feliz, animado, pelo clube da grandeza do Ceará querer contar com meu trabalho. A partir de então só torci e pedi a Deus para que desse certo e queria vestir essa camisa”, falou.

Prioridade é retorno à elite

Jean Carlos definiu o principal objetivo do Ceará em 2023: voltar a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O jogador afirmou que o clube deve começar a temporada "já pensando" no acesso.

“Um clube como o Ceará tem que entrar pensando em vencer. Copa do Brasil hoje é um campeonato difícil que também é uma visibilidade muito grande, todos os clubes buscam essa competição. E o principal, eu acredito, é o Ceará estar na Série A. Temos (que começar a temporada) já pensando em acesso, em título, porque é assim que o Ceará tem que pensar”, afirmou.

