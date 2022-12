Com proposta na mesa, Ceará deve vender Lima ao Fluminense

A proposta do Fluminense por Lima já está na mesa da diretoria do Ceará, que deve concretizar a venda do meio-campista nos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa e confirmada pelo Esportes O POVO

A saída do meia Lima do Ceará está cada vez mais próxima. O jogador tem negociações avançadas com o Fluminense para defender o clube carioca na temporada de 2023. Com as conversas com o Tricolor das Laranjeiras, o atleta de 26 anos não se reapresentou com o elenco alvinegro na sexta-feira, 16.

A proposta do Fluminense por Lima já está na mesa da diretoria do Ceará, que deve concretizar a venda do meio-campista nos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa e confirmada pelo Esportes O POVO.

Com a transferência encaminhada, Lima encerrará a sua segunda passagem pelo time do Porangabuçu. A primeira aconteceu em 2017, quando chegou desconhecido vindo das categorias de base do Grêmio por empréstimo e terminou o ano como um dos destaques do Vovô na campanha do acesso para a Série A.

Após a temporada de destaque em 2017, ele defendeu o Grêmio em e se transferiu para o Al Wasl no segundo semestre de 2018, permanecendo até maio de 2019. O retorno dele ao Alvinegro ocorreu em julho de 2019, novamente por empréstimo cedido pelo clube gaúcho.

O jogador defendeu o Ceará por toda a temporada de 2020 via empréstimo também. Em 2021, a diretoria alvinegra decidiu investir na compra de Lima, pagou R$ 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta e negociou três anos de contrato.

Em 2022, Lima vivenciou altos e baixos na temporada. O meia disputou 53 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências neste ano. Ao todo, o jogador defendeu o Vovô em 182 duelos e balançou as redes 25 vezes.

