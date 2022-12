Jean Carlos elogia Morínigo e elenco do Ceará: "Vai ser um ano muito bom"

Apresentado nesta segunda-feira, 19, o meia chega ao Ceará com a missão de levar o clube de volta à elite do futebol brasileiro

O Ceará segue apresentando seus novos reforços para a temporada de 2023. Nesta segunda-feira, 19, foi a vez do meia Jean Carlos falar pela primeira vez em Porangabuçu. Em entrevista coletiva, o jogador demonstrou entusiasmo e felicidade em jogar no Vovô.



Contratado após boas temporadas vestindo a camisa do Náutico, Jean revelou que já conversou com o técnico Gustavo Morínigo. Durante o diálogo, inclusive, o paraguaio relatou ao jogador que já o acompanhava no Timbu, onde viveu a melhor fase da sua carreira.

"Ele (Morínigo) foi muito atencioso desde o primeiro dia, nos chamou para conversar e passou confiança. Disse que já me acompanhava e que vai querer tirar o melhor de mim. Eu disse o mesmo para ele, estou feliz demais e quero voltar a jogar o mais rápido possível. Estou pronto para fazer o que ele pedir dentro de campo", disse o meia.

Ainda na coletiva, o meia também elogiou o elenco que está sendo formado pelo clube alvinegro e mostrou confiança que o Vovô terá sucesso na temporada de 2023.

"Em relação a elenco, desde o primeiro trabalho pude ver que é um grupo que trabalha muito e está com sangue nos olhos para começar essa temporada. É um grupo alegre e que recebeu a gente muito bem. Vai ser um ano muito bom pra gente", finalizou.

Mercado da bola do Vovô



O Ceará segue montando seu elenco para 2023. Até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou seis jogadores: Tiago Pagnussat (zagueiro), Willian Formiga (lateral-esquerdo), Danilo Barcelos (lateral-esquerdo), Caíque (volante), Arthur Rezende (meia) e Jean Carlos (meia).



