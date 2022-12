Atacante do Cruzeiro sondado pelo Ceará é emprestado ao Avaí

No Avaí, o jogador vai disputar o Campeonato Catarinense e a Série B do Brasileiro em 2023

O Avaí venceu a concorrência do Ceará e acertou com o atacante Waguininho, pertencente ao Cruzeiro. O jogador chegará ao time catarinense por empréstimo até o final de 2023. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo Esportes O POVO.

Em 2022, Waguininho marcou apenas um gol com a camisa do Cruzeiro. Com poucas oportunidades, o atacante de 32 anos disputou 20 partidas no time mineiro. Seu último jogo, inclusive, ocorreu no dia 12 de julho, quando a Raposa foi derrotada pelo Fluminense por 3 a 0 em jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

No Avaí, o jogador vai disputar o Campeonato Catarinense e a Série B do Brasileiro.

Waguininho já trabalhou com Gustavo Morínigo, novo técnico do Ceará, na sua passagem pelo Coritiba, em 2021. O jogador tem boa relação com o treinador paraguaio, o que poderia pesar na negociação. No entanto, o clube catarinense foi mais rápido e fechou com o atleta.

