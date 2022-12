Pleno do STJD aumenta pena do Ceará para oito jogos sem torcida no estádio

Além dos jogos no Castelão com portões fechados, Vovô não terá direito a carga de ingressos como visitante. Multa de R$ 100 mil foi mantida

O Tribunal Pleno do STJD aumentou a pena imposta ao Ceará referente a briga entre torcedores e invasão de campo ocorrida na partida contra o Cuiabá, na 32ª rodada da Série A do Brasileiro. O Vovô teve um aumento no número de partidas com portões fechados, passando de seis para oito, mas poderá atuar no Castelão.

A multa pecuniária de R$ 100 mil foi mantida e o clube permaneceu absolvido da perda de pontos conquistados na referida partida. Em contrapartida, os auditores do Pleno determinaram que durante o cumprimento da pena, o Ceará também não terá direito a carga de ingressos para jogos onde o Vovô estiver na condição de visitante.

Os dois jogos em que o Ceará atuou sem torcida na Série A de 2022, contra Fluminense e Juventude, são contabilizados, portanto restam seis partidas de portões fechados para o Alvinegro cumprir. Como o campeonato brasileiro já terminou, a pena será executada nas partidas das próximas competições coordenadas pela CBF e neste caso a mais próxima é a Copa do Nordeste.

Ao cumprir metade da pena, o departamento jurídico do Ceará poderá pedir uma conversão do restante. Isso significa que com mais dois jogos de portões fechados, o Vovô já poderá utilizar este recurso e caberá ao STJD apreciar a solicitação.

O julgamento do Pleno aconteceu nesta quarta-feira, 14. O recurso do Ceará, que buscava diminuir o número de jogos com portões fechados para quatro foi negado por maioria de votos. Também por maioria, os auditores deram provimento parcial ao recurso da Procuradoria, que pediu aumento da pena.



