Novo técnico do Ceará, Morínigo quer elenco "comprometido" para buscar acesso em 2023

Novo treinador do Ceará, Gustavo Morínigo foi apresentado nesta quarta-feira, 30, no Porangabuçu. Em quase 30 minutos de coletiva de imprensa, o paraguaio respondeu perguntas relacionadas à montagem do elenco para 2023, ao estilo de jogo, interesse do Alvinegro e a especulações no mercado da bola, como o nome do goleiro Alfredo Aguillar.

O técnico tenta repetir no Ceará o bom trabalho desenvolvido no Coritiba, onde conquistou o acesso para a Série A em 2021. Para isso, Morínigo espera formar um elenco qualificado e competitivo para buscar o principal objetivo na temporada de 2023: retornar à elite do futebol nacional.

O paraguaio evitou dar detalhes sobre quais jogadores o Ceará busca no mercado, mas falou sobre o perfil de elenco desejado. "Comprometido. Se o Ceará chamou (o jogador) e está aqui em nosso time, queremos compromisso não só dentro de campo. Queremos o compromisso de todos para fazer o Ceará forte nesta temporada. Série B não é fácil. Precisamos de jogadores com diferentes qualidades, mas que tenham compromisso", afirmou.

Aos 45 anos, Morínigo comandará o segundo time brasileiro na carreira. A jornada como técnico de futebol se iniciou em 2012, no futebol paraguaio. Por lá, treinou equipes como Cerro Porteño, Libertad e Nacional, além de seleções da base do Paraguai. Em 2018, ele esteve à frente da seleção principal em dois jogos amistosos.

"Trabalho a 100%. Sou profissional que se doa por inteiro, vivo o momento, o clube e o vestiário. Procuro ser um treinador que dá todos os materiais aos jogadores para enfrentar os nossos compromissos. Vario muito o meu estilo de acordo com que tenho em mãos", comentou.

TREINADOR DE PALAVRA

Questionado na coletiva pelo repórter do O POVO, Mateus Moura, sobre o porquê de não ter aceitado a proposta do Ceará quando Dorival Júnior deixou o clube para treinar o Flamengo, Morínigo ressaltou o compromisso com contratos. Na época, o paraguaio comandava o Coritiba e não aceitou o convite do Alvinegro.

"Quando saiu o Dorival, sim, houve contato. Mas já falei que sou uma pessoa que nunca rompeu contrato por mais oportunidades boas que aparecessem. Sempre procurei respeitar a minha palavra, vale muito para mim. Se prometi fazer algo, sempre trato de cumprir. Isso foi a diferença. Considero que o clube (Ceará) pode ser muito importante para a minha carreira", disse ele.

ALFREDO AGUILLAR NO CEARÁ?

Goleiro do Olímpia e da seleção paraguaio, Alfredo Aguilar estaria próximo do acerto com o Ceará, segundo o ex-jogador e atualmente comentarista, Maxi Biancucchi, que defendeu o Vovô em 2017.

O novo treinador do Ceará despistou quando questionado sobre a possibilidade de Aguilar reforçar o Alvinegro. "Não sei de nada. Conheço o Alfredo. Jogou muito tempo no Paraguai, goleiro da seleção. Mas realmente, até agora, nada."

