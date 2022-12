Ceará conta com liberação de William Formiga pelo Vila Nova como quitação de dívida

Em negociação com o lateral-esquerdo William Formiga, o Ceará terá custo zero para tirar o jogador do Vila Nova-GO, com quem o defensor tem contrato até dezembro de 2023. A explicação é que a transferência do atleta servirá como uma quitação de dívida do time goiano com o Alvinegro.

O Vila Nova foi condenado a pagar cerca de R$ 240 mil ao Ceará, em 2021, pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNDR), por não ter repassado 40%, percentual ao qual o Vovô tinha direito, da venda do zagueiro Patrick William ao Famalicão, de Portugal, por 100 mil euros, no ano de 2019. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Sagres Online e confirmada pelo Esportes O POVO.

Formiga tem 27 anos defende o Vila Nova desde 2020, quando deixou o Grêmio Novorizontino para rumar ao Vila Nova. No Tigre, o lateral-esquerdo disputou 115 partidas e marcou dois gols, além de ter distribuído três assistências. Em 2022, ele esteve em campo 51 vezes e não balançou as redes nenhuma vez.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O defensor pode ser o quinto reforço confirmado pelo Ceará para 2023. Antes do lateral-esquerdo, o Vovô anunciou o zagueiro Tiago Pagnussat (ex-Nagoya Grampus), o meia Arthur Rezende (ex-Vila Nova), o volante Caíque (ex-Ituano) e o meia Jean Carlos (ex-Náutico)





Tags