Vina é sugerido ao Vasco e conversas estão em andamento, diz jornalista

O meia-atacante Vina, do Ceará, foi oferecido ao Vasco da Gama, que voltará a disputar a Série A do Brasileirão em 2023. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, no YouTube. O clube carioca e o jogador já iniciaram conversas.

Segundo Nicola, Vina não deve permanecer no Vovô devido ao alto salário que não corresponde mais a realidade do clube, que disputará a segunda divisão na próxima temporada.

O único entrave entre Vina e o Vasco são os valores. O Cruzmaltino renovou recentemente o contrato do meia Nenê por mais quatro meses, o que dificultaria desembolsar uma compensação financeira ao Ceará e de bancar o salário do meia, que tem mais dois anos de contrato com o Alvinegro de Porangabuçu.

Vina em 2022

Em 2022, Vina disputou 55 jogos com a camisa do Ceará e marcou 12 tentos e contribuiu com cinco assistências, sendo o segundo atleta da equipe cearense com mais participações diretas em gol, atrás somente de Mendoza, que somou 23.



