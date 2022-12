Anunciado no Santos, Mendoza se despede do Ceará nas redes sociais

Repórter do caderno de Esportes

Atacante colombiano assinou contrato de três anos com o time paulista

O atacante Stiven Mendoza foi anunciado nesta quinta-feira, 8, no Santos-SP. Por meio de uma postagem na rede social twitter, o colombiano enviou uma mensagem de despedida aos torcedores do Ceará, clube que ele defendeu entre as temporadas 2021 e 2022.

"Agradeço muito a todos os torcedores, companheiros de equipe, dirigentes e profissionais do clube por todo o apoio durante o período que vesti essa camisa. Parto para um novo desafio, mas cada gol e cada momento ao lado de vocês ficará para sempre guardado em meu coração", escreveu ele.

Mendoza assinou um contato de três anos com o Santos, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. Os valores da negociação, no entanto, são mantidos em sigilo. O atleta marcou 24 gols e deu nove assistências nas duas temporadas em que defendeu o Vovô.

