Arthur Rezende exalta Ceará e fala sobre negociação: "Foi a minha prioridade"

Anunciado pelo Ceará como reforço para a próxima temporada, Arthur Rezende, que figurou como um dos destaques da Série B de 2022 atuando pelo Vila Nova-GO, confessou que a negociação com o Vovô aconteceu de forma tranquila. De acordo com o meio-campista, apesar de outros clubes terem demonstrado interesse pela sua contratação, a prioridade desde o princípio foi o Alvinegro de Porangabuçu.

“Quando eu soube do interesse do Ceará foi algo que me deixou muito feliz e sem dúvidas foi a minha prioridade. Eu tinha algumas outras situações, mas é claro que minha prioridade foi o Ceará pela grandeza do clube e pela história do clube. Tudo isso facilitou o acordo final, que foi bem fácil porque ambas as partes tinham interesse. Então foi uma negociação boa e tranquila. Estou muito feliz e empolgado em ter fechado com o Ceará”, disse.

Sobre o assunto Ceará anuncia contratação do meia Arthur Rezende para 2023

Ceará estende contrato do zagueiro Lucas Ribeiro devido lesão

Ceará conquista tetracampeonato cearense de futsal com goleada sobre Jijoca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De volta ao Nordeste

Atleta do Vila Nova nos últimos dois anos, Arthur Rezende retorna ao futebol nordestino após passagens anteriores pela região. Nas temporadas de 2018 e 2020, o meia jogou pelo Santa Cruz-PE e Bahia, respectivamente.

“O futebol nordestino é especial pelas torcidas e pela competitividade. Eu tenho boas recordações da minha passagem pelo Nordeste. Fiz bons jogos, gols e espero poder voltar e ser feliz no Nordeste com a camisa do Ceará tendo um grande 2023”, comentou.

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

Para a próxima temporada, onde o Vovô terá o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B como competições no calendário, Arthur projetou coisas positivas. “As expectativas para 2023 são as melhores possíveis. A gente pretende fazer um primeiro semestre aí com conquistas importantes para o clube, e recolocar o Ceará onde ele merece, que é a Série A do Brasileiro”, afirmou.