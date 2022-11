Ceará: oposição lança chapa para eleições do Conselho Deliberativo

A composição, que terá como candidato à presidente Danilo Lopes, concorrerá às eleições do Conselho Deliberativo do Ceará, previstas para 15 de dezembro

A chapa de oposição "Conselho de Todos" foi lançada oficialmente na noite de quinta-feira, 16, na BS Tower, na Praia de Iracema. A composição, que terá como candidato à presidente Danilo lopes, concorrerá às eleições do Conselho Deliberativo do Ceará, previstas para 15 de dezembro.

As eleições vão definir os novos integrantes para os cargos de presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, secretário-geral, secretário-adjunto e presidente de honra. O mandato terá validade de 2023 a 2026, substituindo a atual composição, que tem como presidente Evandro Leitão e comandou o Conselho de 2019 a 2022.

Oposição ao atual presidente do clube, Robinson de Castro, a chapa "Conselho de Todos" é composta ainda por Raimundo Cavalcante (1º vice-presidente), Herbet Gonçalves (2º vice-presidente), Joathan Machado (secretário-geral), Haendel Vieira (secretário-adjunto) e Ioneda Benevides (presidente de honra).

Conforme o candidato à presidente do Conselho, Danilo Lopes, o evento de lançamento da chapa contou com 160 pessoas, formada na maior parte por sócios-proprietários do clube.

"(Nosso objetivo) é descentralizar o Conselho, priorizar ações com a torcida, prestigiando o torcedor alvinegro, fazer com que os conselheiros atuem em comissões junto à diretoria executiva e fiscalizar de forma efetiva", afirmou Danilo.

Até o momento, nenhuma outra chapa foi lançada oficialmente.

Inscrições

As chapas poderão ser inscritas até o dia 1º de dezembro de 2022 na sede do Conselho Deliberativo, na sede do clube, no Porangabuçu em horário comercial, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas.

O direito ao voto e a ser votado será assegurado aos associados contribuintes adimplentes com a referida taxa, conforme deliberado pelo Conselho Deliberativo em reunião ocorrida em 8/4/2021.

A eleição será conduzida pela comissão eleitoral, composta por seu presidente, Odésio Aguiar de Castro, e membros: Eduardo Humberto Garcia Ellery; Joathan de Castro Machado; Guilherme Magalhães Furtado; José Gonçalves Feitosa e Hildebrando Batista Malveira.

