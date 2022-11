"Um time sem liderança", dispara Evandro Leitão sobre elenco do Ceará em 2022

O presidente do Conselho Deliberativo do Alvinegro de Porangabuçu concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 16

Em uma entrevista franca, na tarde desta quarta-feira, 16, Evandro Leitão, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, não poupou palavras e abriu o jogo sobre o momento do clube. Na sala de imprensa em Porangabuçu, o diretor expôs problemas internos, ressaltou a falta de liderança dentro do elenco e fez duras críticas aos jogadores que formaram o plantel do Vovô durante a temporada de 2022.

“Muito triste. A participação do Ceará em praticamente todas as competições, exceto a Sul-Americana. É um ano para se apagar da memória. Sobretudo pela forma que as coisas aconteceram. Um time sem liderança. Quem era o líder dentro de campo do Ceará? Aquele que botava o dedo na cara do outro cobrando? Nos deixava eu, como torcedor, a cada eliminação, só uma pessoa sabe como eu ficava, que era a minha esposa”, disse.

Em tom crítico, Evandro não escondeu a insatisfação com os jogadores que entraram em campo representando o Ceará neste ano. Enfatizando os altos valores que os profissionais recebem no futebol e todas cobranças que fazem por melhores condições, o presidente do Conselho disse que os atletas deveriam ter vergonha pelo o que entregaram desportivamente.

“Hoje, diferente de outrora, os valores que são pagos, são valores consideráveis. Muitas vezes o profissional de futebol gosta muito de cobrar. Cobram boa alimentação, bom campo, bom departamento médico, boas instalações, um hotel para se concentrar. Mas muitas vezes, esses profissionais deixam a desejar no profissionalismo. Muitas vezes, essa cobrança é inversamente proporcional ao produto que ele entrega. E esse ano no Ceará foi assim. O produto final que nos entregaram, eles, jogadores, eram para ter vergonha. Falta de compromisso, desrespeito ao torcedor. Jogador de futebol depois do jogo, onde a gente perde, e vai para uma festa. Jogador que muitas vezes forçou cartão para não viajar. Isso tudo é muito difícil", finalizou.