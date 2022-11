"Meu ciclo no Ceará acabou", diz Evandro Leitão, presidente do Conselho Deliberativo

O diretor não irá concorrer a reeleição para o cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Alvinegro de Porangabuçu

Atual presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Evandro Leitão concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 16, na sala de imprensa do CT de Porangabuçu, e revelou que não irá se candidatar à reeleição para o cargo que exerce no momento. O diretor aproveitou a oportunidade para informar que o próprio ciclo dentro do clube acabou:

“Eu não sou candidato à reeleição. Eu entendo que o meu ciclo no Ceará Sporting Club acabou. Nós fomos importantes dentro de uma conjuntura, dentro de um cenário que nós tínhamos, mas chega uma hora que é bom vir novas pessoas, novas ideias, novos pensamentos, pessoas que possam dar uma oxigenada no clube. Por isso penso que o meu ciclo dentro do Ceará acabou”, revelou.

“É sempre bom dar uma oxigenada para que o clube volte aos trilhos, volte a crescer. O Ceará é grande, é um clube de massa, é o maior clube do estado, um dos maiores do Brasil. Está passando por um momento difícil, é bem verdade. Todos nós estamos tristes demais. Eu estou muito triste com tudo isso que tem ocorrido”, completou.

Eleições para o Conselho Deliberativo do Ceará

O Ceará já tem data definida para conhecer a nova cúpula do Conselho Deliberativo do clube. As eleições para o próximo quadriênio (2023 a 2026) serão realizadas no dia 15 de dezembro deste ano. Através do pleito, serão conhecidos o presidente, os dois vice-presidentes, o secretário-geral e o secretário-adjunto da mesa diretora.

As chapas terão até o primeiro dia de dezembro para se inscreverem, na sede do Ceará, em Porangabuçu, no período da manhã ou da tarde. Apenas sócios-proprietários adimplentes, há pelo menos seis meses, têm o direito de votar ou ser votado.

