Ceará marca eleições do Conselho Deliberativo para dezembro

As chapas poderão ser inscritas até o dia 1º de dezembro e apenas sócios-proprietários adimplentes há pelo menos seis meses podem votar e ser votados

As eleições para eleger a nova cúpula do Conselho Deliberativo do Ceará foram marcadas para o dia 15 de dezembro. Na ocasião, serão eleitos o presidente, os dois vice-presidentes, o secretário-geral e o secretário-adjunto da mesa diretora.

As chapas poderão ser inscritas até o dia 1º de dezembro e apenas sócios-proprietários adimplentes há pelo menos seis meses podem votar e ser votados. O registro das candidaturas será feito na sede do clube, pela manhã ou tarde.

Os eleitos vão comandar a mesa diretora do Conselho Deliberativo entre 2023 e 2026. Na eleição, serão definidos também os membros efetivos (limitado a 500) e os suplentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A eleição será conduzida pela comissão eleitoral, composta por seu presidente, Odésio Aguiar de Castro, e membros: Eduardo Humberto Garcia Ellery; Joathan de Castro Machado; Guilherme Magalhães Furtado; José Gonçalves Feitosa e Hildebrando Batista Malveira.



Tags