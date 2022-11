Visando 2023, Ceará dá primeiros passos para reformulação do futebol

Além de mudanças na gestão do departamento de futebol, diretoria discute internamente sobre a reformulação do elenco e já busca um novo treinador

O Ceará iniciou os processos de reformulação para a temporada 2023. No departamento de futebol, o clube comunicou as saídas de Sérgio Dimas e Eduardo Arruda, além de anunciar Albeci Júnior como novo diretor de futebol.

Outro ponto que já se discute internamente é a questão do elenco. Com muitos jogadores com contrato se encerrando e outros com vínculo extenso, porém salários incompatíveis com a nova realidade financeira do Alvinegro, a diretoria discute, internamente, quem deve ser aproveitado.

Dos jogadores que terminam o vínculo com o Vovô em 2022, o único com o qual a diretoria tem interesse de permanência é João Ricardo. Titular absoluto do time, o goleiro tinha renovação automática se a equipe ficasse na Série A, mas com a queda, precisa renegociar com a equipe alvinegra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Esportes O POVO apurou que João Ricardo ficou muito abatido com o rebaixamento e pediu alguns dias para ficar com a família e só depois decidirá sobre o futuro. Ele deve resolver a situação com o Ceará primeiro, antes de ouvir outras propostas. A expectativa é de que na próxima semana o goleiro possa definir se permanecerá ou não em Porangabuçu.

O caso é diferente dos de Vinícius Machado, Lucas Ribeiro, Victor Luís, Rodrigo Lindoso, Diego Rigonato, Iury Castilho e Jô, que devem, de fato, encerrar seus ciclos no Ceará.

Dentre os que possuem contrato para 2023, existem indefinições. São os casos, por exemplo, do zagueiro Messias, dos laterais Michel Macedo e Marcos Ytalo, dos meias Richard e Vina, além dos atacantes Vasquez e Mendoza.

O primeiro foi sondado por outras equipes e a diretoria não deve dificultar uma saída, se for o caso. Quanto a Richard, Vina e Mendoza, além do desgaste, possuem salários altos. Já o colombiano Vásquez não foi bem, mas o contrato de empréstimo dele previa compra por parte do Vovô, mas a diretoria pode tentar negociar esse ponto.

O Ceará já está no mercado também em busca de um treinador. O novo comandante alvinegro deve ajudar na montagem do elenco para a próxima temporada.

Com informações de Horácio Neto

Tags