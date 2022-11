Ceará deve fazer esforço financeiro para manter alguns atletas; saiba os nomes

Mesmo diante de uma nova realidade financeira, o Ceará deve fazer esforços para manter alguns atletas do atual elenco para a disputa da Série B na próxima temporada. Segundo Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN, o Vovô já definiu os nomes que serão prioridades neste processo de manutenção.

Entre os zagueiros, o Vovô busca manter o quarteto formado por Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e David Ricardo. Messias, entretanto, não deve ter tanto esforço da diretoria alvinegra para sua permanência.

Além dos defensores, a cúpula do Ceará também tem o desejo de seguir com o meio-campista Lima, o volante Richard Coelho e o lateral-direito Nino Paraíba. Com exceção do primeiro citado, que oscilou entre o time reserva e titular, os outros dois figuraram com frequência na equipe principal do Vovô durante toda a temporada.



João Ricardo tem futuro incerto em Porangabuçu

O Esportes O POVO apurou que o goleiro João Ricardo, titular absoluto do Vovô em 2022, ficou muito abatido com o rebaixamento e pediu alguns dias para ficar com a família e só depois decidirá sobre o futuro. Ele deve resolver a situação com o Ceará primeiro, antes de ouvir outras propostas. A expectativa é de que na próxima semana o goleiro possa definir se permanecerá ou não em Porangabuçu.



O caso é diferente dos de Vinícius Machado, Lucas Ribeiro, Victor Luís, Rodrigo Lindoso, Diego Rigonato, Iury Castilho e Jô, que devem, de fato, encerrar seus ciclos no Ceará.