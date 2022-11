Disponíveis no mercado: veja opções de técnicos sem clube para o Ceará em 2023

Entre as missões que envolvem o planejamento do Vovô para a próxima temporada, está a importante decisão sobre quem será o treinador do clube. O Esportes O POVO reuniu uma lista com algumas opções de profissionais brasileiros disponíveis no mercado da bola

Passando por um processo de reformulação, o Ceará tem uma importante missão a ser cumprida antes do início da pré-temporada: decidir qual será o treinador para 2023. Embora tenha sido efetivado na reta final do Brasileirão, Juca Antonello não deve seguir como comandante da equipe principal. Diante deste cenário, o Esportes O POVO separou algumas opções de técnicos que estão sem clube no mercado da bola. Confira:

Enderson Moreira

Maior campeão da Série B com três títulos (Goiás, 2012; América-MG, 2017; Botafogo, 2021), Enderson Moreira é um velho conhecido do futebol cearense. O comandante treinou o Ceará em duas oportunidades: 2019 e 2020. Além do Alvinegro de Porangabuçu, o profissional também trabalhou no Fortaleza na reta final da Série A de 2020 e no início de 2021.

Enderson está livre no mercado desde o começo de outubro, quando foi demitido do Bahia restando seis rodadas para o fim da Série B — o Esquadrão confirmou o acesso posteriormente. A Segundona, inclusive, é um dos grandes trunfos da carreira do treinador, que acumula diversas boas campanhas na competição. Em 2021, conquistou o título com o Botafogo.

Eduardo Barroca

Embora jovem — 40 anos —, Eduardo Barroca tem sido um nome frequente em clubes brasileiros nas últimas temporadas. Seu início no profissional foi em 2019, com o Botafogo. Seus trabalhos subsequentes aconteceram no Atlético-GO (2019), Coritiba (2020), Vitória (2020), Botafogo (2020) e Atlético-GO (2021).

Em 2022, o treinador esteve à frente do Avaí e finalizou a temporada no Bahia, sendo responsável por comandar o Tricolor nos últimos seis jogos da Série B. Na última rodada, diante da confirmação do acesso do Esquadrão, Barroca anunciou que não permaneceria no clube para 2023, tornando-se opção no mercado.

Lisca

Lisca não é nenhum desconhecido em Porangabuçu. Sob alcunha de “Lisca Doido”, o treinador possui um busto em sua homenagem na sede do Vovô pelos feitos conquistados em 2015, quando ajudou o Alvinegro a escapar da Série C, e 2018, quando protagonizou uma nova campanha de recuperação e livrou o clube da Série B.

O técnico, entretanto, não tem feito bons trabalhos ultimamente. Em 2021 e 2022, passou pelo Vasco (Série B), Sport (Série B), Santos (Série A) e Avaí (Série A), que foi seu último trabalho. O melhor momento de Lisca no recorte recente foi no América-MG em 2020, quando conquistou o vice-campeonato da Segundona e chegou até à semifinal da Copa do Brasil.

Maurício Barbieri

Componente da safra de novos treinadores brasileiros, Barbieri encerrou sua passagem no RB Bragantino após três temporadas consecutivas (2020, 2021 e 2022). O profissional, inclusive, era o treinador mais longevo do Brasileirão antes de ser demitido após o 6 a 0 sofrido diante do Fortaleza, na Arena Castelão.

Pelo RB Bragantino, chegou à final da Copa Sul-Americana de 2021, mas acabou derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0. No mesmo ano, finalizou a Série A na sexta colocação e garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Roger Machado

O treinador teve uma experiência recente na Série B e participou diretamente do acesso do Grêmio para a elite nacional nesta temporada. Embora tenha sido demitido durante a Segundona pelo clube gaúcho, o comandante esteve na beira do gramado com o Imortal por 27 jogos no torneio.

Além do Grêmio, treinou também outros clubes grandes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Atlético-MG, Fluminense e Bahia. Como característica, Roger Machado prefere iniciar trabalhos no começo do ano e não costuma aceitar propostas em meio de temporada.

Jair Ventura

Apesar da boa temporada com o Goiás no Brasileirão, pelo qual conquistou vaga na Copa Sul-Americana — o objetivo inicial era escapar do rebaixamento —, Jair Ventura não seguirá no Esmeraldino em 2023. Após o término da competição, o comandante alegou que não houve acordo financeiro e, por isso, sua permanência não aconteceria.

Outros treinadores livres no mercado:

Alberto Valentim (último trabalho: CSA-AL)



Eduardo Baptista (último trabalho: Atlético-GO)



Claudinei Oliveira (último trabalho: Sport-PE)

