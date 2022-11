Já rebaixados, Ceará e Juventude duelam na última rodada do Brasileirão 2022

Sem muitas pretensões na partida, as equipes se encaram em duelo que se repetirá na Série B do ano que vem. A partida não contará com presença do público

Um cenário de melancolia está sendo desenhado para a tarde deste domingo, 13 de novembro, na Arena Castelão. Pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os rebaixados Ceará e Juventude se encaram em um duelo que se repetirá na segunda divisão de 2023. Para a partida, o Vozão não contará com a torcida e estará com a cabeça já pensando na próxima temporada.

Após perder por 2 a 0 para o Avaí na quarta-feira, 9, o Alvinegro teve sua queda decretada. Além do rebaixamento indigesto, o time garantiu com sabor amargo a estatística de pior campanha da história dos cearenses na elite do futebol nacional. Com apenas 34 pontos em 37 rodadas, o clube superou negativamente o Fortaleza de 2006, rebaixado na 18º colocação.

Alvo de inúmeras críticas ao longo de toda a temporada, a diretoria do Ceará se pronunciou na noite dessa sexta-feira, 11, por meio de uma carta aberta divulgada nas redes sociais. Pedindo desculpas à torcida, o texto assinado como “Diretoria Executiva” reconhece erros cometidos ao longo do processo que culminou no baixo desempenho alvinegro.

“Tivemos erros, temos consciência e não iremos fugir disso. Precisamos entender onde estas falhas aconteceram e diagnosticá-las com precisão, para que possamos resolvê-las nessa reestruturação que o clube necessita no cenário atual. (...) Pedimos desculpas à nação alvinegra, que sempre esteve ao nosso lado em qualquer lugar e nos apoiou em busca dos nossos objetivos”, diz.

Na sequência, encerra com discurso de “união da força” da torcida junto com um "trabalho árduo para além das quatro linhas”. “Recomeçaremos e tornaremos o Ceará ainda maior”, finaliza.

Para esta retomada, a propósito, já circulam informações de possíveis saídas do elenco. Entre os nomes mais especulado para deixar Porangabussu está o do meia Vina, de 31 anos. Atualmente, seu salário é um dos maiores da equipe, girando em torno de R$ 600 mil mensais – valores difíceis de serem bancados na Série B.

Com isso, o camisa 29, que conquistou a Copa do Nordeste de 2020 e fez história na Série A daquele ano, pode fazer sua última partida com a camisa do Alvinegro, sem muito brilho, diante do Juventude. Além dele, parte da estrutura do time que perdeu para o Avaí no meio de semana deve ser repetida pelo técnico interino Juca Antonello neste domingo.

Válida pela 38º e última do Brasileirão, a partida entre Ceará e Juventude acontece a partir das 16 horas, na Arena Castelão. Como o Ceará foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a jogar de portões fechados, o duelo não terá público presente, mas contará com transmissão da Rádio O POVO CBN.

Prováveis escalações

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, David Ricardo, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Buiú, Erick, Fernando Sobral e Vina; Mendoza e Jô (Zé Roberto). Técnico: Juca Antonello

Juventude: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Vitor Mendes e Dudu; Pará, Yuri, Tota e Moraes; Ruan e Vitor Gabriel. Técnico: Celso Roth

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS). VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



