Ceará divulga carta aberta à torcida após rebaixamento no Brasileirão

O Ceará divulgou na noite desta sexta-feira, 11, uma carta aberta ao torcedor alvinegro. Na nota, postada em todas as redes sociais, o clube acentuou saber da "dor e sofrimento" que a torcida tem passado após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão e, pedindo desculpas, solicitou resiliência e união para que o clube consiga recomeçar e tornar o Vovô "ainda maior".

O documento, assinado pela diretoria executiva do clube, também citou os erros que aconteceram durante o ano, destacando que há internamente a consciência de tudo que houve e também que ninguém irá fugir dessa responsabilidade.

"Precisamos entender onde estas falhas aconteceram e diagnosticá-las com precisão, para que possamos resolvê-las nessa reestruturação que o clube necessita no cenário atual. O Ceará é grande e soberano e tem uma história pautada na força da sua torcida e luta dentro de campo", trouxe ainda a nota.

Com 34 pontos, o Ceará ocupa a 18ª colocação do Brasileirão. No próximo domingo, 13, às 16 horas, o Vovô entra em campo na Arena Castelão diante do Juventude, pela última rodada da Série A de 2022.

Confira carta aberta divulgada pelo Ceará:

Carta aberta à Nação Alvinegra.

Sabemos e sentimos a dor e o sofrimento dos mais de 3 milhões de alvinegros espalhados ao redor do mundo. É um momento dificílimo também para todos nós que fazemos diretamente o Ceará Sporting Club. A temporada 2022 se encerra para o Ceará de uma forma que absolutamente nenhum de nós desejava. Tivemos erros, temos consciência e não iremos fugir disso.

Precisamos entender onde estas falhas aconteceram e diagnosticá-las com precisão, para que possamos resolvê-las nessa reestruturação que o clube necessita no cenário atual. O Ceará é grande e soberano e tem uma história pautada na força da sua torcida e luta dentro de campo.

Ao longo dos 108 anos da nossa história, esse é um dos momentos em que mais precisamos de resiliência e união para fazer um Ceará forte para enfrentar os desafios em 2023. Um ano que se apresenta desafiador, mas que oportunizará a retomada da trajetória das conquistas.

Pedimos desculpas à Nação Alvinegra, que sempre esteve ao nosso lado em qualquer lugar e nos apoiou em busca dos nossos objetivos.

Com a união da força de nossa torcida com trabalho árduo para além das quatro linhas, recomeçaremos e tornaremos o Ceará ainda maior.

Diretoria Executiva

