Dez jogadores do Ceará têm contrato se encerrando ao fim da temporada

Com o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Ceará terá que fazer uma reformulação no elenco. As mudanças devem começar pelos jogadores que terão contrato finalizado ainda este ano e provavelmente não vão renovar com o clube.

+Ponto de Vista: Ceará é rebaixado e fecha ano de fracassos em série



Dez atletas do elenco alvinegro possuem vínculo com o Vovô somente até o fim da temporada 2022, sendo a maioria deles emprestados por outras equipes. Outros quatro terão o contrato definitivo encerrado no fim de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Terminam nas próximas semanas os empréstimos do zagueiro David Ricardo, que pertence ao Fluminense-PI; do lateral-esquerdo Victor Luís, que tem contrato com o Palmeiras; dos volantes Lucas Ribeiro e Rodrigo Lindoso, emprestado pelo Hoffenheim-ALE e Internacional, respectivamente; e dos atacantes Iury Castilho e Matheus Peixoto, que vieram do Portimonense-POR e Metal Kharkiv-UKR, respectivamente.

Apesar de Victor Luis e de Lindoso estarem emprestados pelo Palmeiras e Internacional, os dois estão livres no mercado após o fim de 2022.

Contratados na janela entre julho e agosto, Diego Rigonato e Jô assinaram contrato curtos e também perdem vínculo com o Vovô no fim deste ano. O goleiro Vinícius Machado é outro que fica livre com o fim da temporada vigente.

Quanto ao goleiro João Ricardo, havia um acordo de renovação automática, porém apenas em caso de permanência do Ceará na Série A. Com a queda, goleiro e clube não possuem mais essa obrigação e o atleta fica livre para negociar com qualquer equipe.

O lateral-direito Marcos Ytalo não tem vínculo encerrando no fim do ano, mas o contrato que possui com o Alvinegro termina em maio de 2023.

Jogadores do Ceará que tem contrato encerrando ao fim da temporada 2022:

David Ricardo - emprestado pelo Fluminense-PI



Victor Luis - emprestado pelo Palmeiras



Lucas Ribeiro - emprestado pelo Hoffenheim-ALE



Iury Castilho - emprestado pelo Portimonense-POR



Rodrigo Lindoso - emprestado pelo Internacional



Matheus Peixoto - emprestado pelo Metal Kharkiv-UKR



João Ricardo



Diego Rigonato



Jô

Vinicius Machado

Com informações de Horácio Neto

Tags