Juventude terá mais cinco desfalques no jogo contra o Ceará

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude jogará a partida contra o Ceará, neste domingo, 13, às 16 horas, com mais cinco desfalques. Estes se juntam à lista de jogadores já liberados ou fora dos planos do clube.



Os desfalques vêm após a realização da última partida do Juventude, contra o Flamengo, na quarta-feira, 9. Durante o jogo, os volantes Jean Irmer e Jadson, o lateral-direito Paulo Henrique, o meia Chico e o atacante Capixaba receberam o terceiro cartão amarelo e foram suspensos da próxima rodada.



Contra o a equipe rubra-negra, a nova comissão técnica já havia relacionado poucos nomes, com 19 na lista completa. O número deve ser menor contra o Ceará com as novas suspensões.



Porém, os dois atletas que acabaram de cumprir suspensão, o lateral-esquerdo Moraes e o centroavante Vitor Gabriel, devem compor a delegação que viaja para Fortaleza nesta sexta-feira, 11.



Mesmo assim, devido à baixa de muitos titulares, o técnico Celso Roth terá poucas opções para formar o time para o jogo de domingo. Por causa disso, a tendência é que o confronto se torne uma oportunidade para a utilização dos jovens formados pela base. Por exemplo, o lateral-esquerdo Dudu, o volante Pará e os atacantes Rafinha e Ruan.



O duelo, realizado na Arena Castelão, marcará o encontro das duas equipes que disputarão a Série B do Brasileiro na próxima temporada.

Possível elenco do Juventude contra o Ceará

O provável time que viajará para o Ceará deve contar com César; Rodrigo Soares; Thalisson; Vitor Mendes; Moraes; Dudu; Pará; Yuri Lima; Gabriel Tota; Rafinha; Felipe Pires; Ruan; Vitor Gabriel; Pegorari; Nogueira e Guilherme Parede.



Caso o defensor Paulo Miranda e o volante Elton sejam liberados pelo departamento médico, estes também podem ser relacionados.