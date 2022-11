Avaí tem sete desfalques para encarar o Ceará; veja escalação provável

Ceará e Avaí entram em campo nesta quarta-feira, 9, na Ressacada, às 19 horas, pela penúltima rodada da Série A. O Vovô luta pela permanência na elite do futebol nacional, enquanto o Leão da Ilha já está rebaixado para a segunda divisão. Para o duelo, a equipe catarinense tem sete desfalques certos por lesão.



Cortez (lesão no púbis), Bressan (panturrilha), Pottker (adutor da coxa), Rômulo (adutor), Bissoli (artralgia quadril), Raniele (adutor) e Guerrero (joelho) estão entregues ao departamento médico do clube.



Bissoli, maior goleador do time no Brasileirão, sentiu dores no quadril e também está fora da partida. Suspenso, o atacante não atuou diante do Santos. Titular na última rodada, o zagueiro Raniele sentiu um desconforto muscular e será baixa para o duelo.



Com isso, uma provável escalação do Avaí contra o Ceará é: Vladimir; Kelvin, Wellington, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva, Eduardo e Renato; Muriqui e Marcinho.



Já o Ceará terá o retorno do seu artilheiro. Stiven Mendoza, ausência nos últimos jogos devido um edema, está recuperado e participou dos treinamentos em São Paulo antes do embarque para Santa Catarina. Quem também volta a ficar à disposição é o centroavante Cléber após cumprir suspensão. Entre os desfalques do Alvinegro, a lista é grande. Além de Zé Roberto, suspenso, ficam de fora também Rigonato, Messias, Lindoso, Peixoto, Lucas Ribeiro e Michel Macedo, todos lesionados.



Sem depender somente de si para evitar o descenso à Série B com um jogo de antecedência, o Alvinegro de Porangabuçu tem a obrigação de vencer o seu embate e ainda torcer para que o Cuiabá tropece contra o Atlético-MG no Mineirão.



Na atual situação, o Vovô não pode, em hipótese nenhuma, empatar ou perder diante do Leão da Ilha. Caso um destes dois resultados aconteçam, o time cearense estará matematicamente rebaixado. Uma vitória simples do Cuiabá também encerra qualquer tipo de possibilidade do escrete preto-e-branco chegar na última partida, que será contra o Juventude na Arena Castelão, com chances de escapar da Segundona.



