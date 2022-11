Ceará venceu os últimos quatro jogos que fez contra o Avaí na Série A

Retrospecto do Vovô contra o time catarinense no Brasileirão é positivo. Equipe cearense não perde para o Leão da Ilha desde 2011 na competição

O próximo adversário do Ceará no Campeonato Brasileiro será o Avaí, na noite desta quarta-feira, 9, na Ressacada, às 19 horas. O Vovô busca manter o bom aproveitamento que tem contra o Leão da Ilha, em jogos da Série A, para conquistar a quinta vitória em sequência sobre os catarinenses nesta competição, e, por consequência, seguir vivo na luta contra o rebaixamento.

No retrospecto geral do confronto, o Avaí leva vantagem sobre a equipe cearense. Porém, quando se trata de Brasileirão, o Ceará é quem tem sido superior. Nas últimas quatro vezes que os clubes estiveram frente a frente na elite do futebol nacional, o Vovô venceu todas.

Dessa forma, o escrete preto-e-branco não sabe o que é perder para o time catarinense na Série A desde 2011, quando foi derrotado por 3 a 0 na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No returno daquele ano, o Vovô deu o troco, venceu por 2 a 1 e iniciou a sequência de quatro vitórias consecutivas na competição.

Os últimos três confrontos entre as equipes no Brasileirão foram mais recentes. Em 2019, o Ceará derrotou o Avaí nos dois turnos da competição, por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente. Já na atual temporada, o Alvinegro superou o Leão da Ilha pelo placar mínimo, na Arena Castelão, na 18ª rodada.

Os clubes já se enfrentaram sete vezes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Foram cinco vitórias para os cearenses, duas dos catarinenses e nenhum empate. Veja abaixo todos os resultados:

Ceará 1x0 Avaí - Brasileirão 2022

Ceará 1x0 Avaí - Brasileirão 2019

Avaí 1x2 Ceará - Brasileirão 2019

Avaí 1x2 Ceará - Brasileirão 2011

Ceará 0x3 Avaí - Brasileirão 2011

Avaí 5x0 Ceará - Brasileirão 2010

Ceará 2x0 Avaí - Brasileirão 2010

