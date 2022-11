Em São Paulo, Ceará inicia preparação para encarar o Avaí

O duelo entre as equipes está marcado para as 19 horas da próxima quarta-feira, 9, na Ressacada

Lutando contra o rebaixamento, o Ceará iniciou na manhã desta segunda-feira, 7, a preparação para encarar o Avaí. O duelo está marcado para as 19 horas da próxima quarta-feira, 9, na Ressacada. O elenco alvinegro se reapresentou no CT do Corinthians, onde também realizará o treino de apronto, na terça, 8, antes de embarcar para Florianópolis-SC.

Qualquer resultado que não seja a vitória do Ceará sobre o Avaí decretará o rebaixamento do Alvinegro com uma rodada de antecedência. Em caso de empate, o clube poderia alcançar no máximo 38 pontos, a mesma pontuação do Cuiabá, e ainda que o Dourado não vença nas duas últimas rodadas, o Vovô tem menos vitórias que o rival, o primeiro critério de desempate.

Mesmo que vença na Ressacada, o Ceará também pode cair para a segunda divisão na hipótese de vitória do Cuiabá sobre o Atlético-MG, no Mineirão. Os clubes se enfrentam na quinta-feira, 10, às 20 horas.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ceará tem 93,8% de chances de ser rebaixado.

O Alvinegro do Porangabuçu é o time com maiores chances de rebaixamento entre os que ainda lutam pela permanência. Além dos cearenses, Atlético-GO e Cuiabá estão na briga para se manter na primeira divisão. O Dragão tem 93,4% de chances de queda, enquanto o Dourado possui 8,1%.