A duas rodadas para o fim da Série A, Ceará tem 93,8% de chances de ser rebaixado

Com o encerramento da 36ª rodada da Série A, o Ceará viu as probabilidades de rebaixamento aumentarem. A duas rodadas para o fim do Brasileirão, o Vovô possui atualmente 93,8% de chances de cair para a Série B. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



O Alvinegro do Porangabuçu é o time com maiores chances de rebaixamento entre os que ainda lutam pela permanência. Além da equipe comandada por Juca Antonello, Atlético-GO e Cuiabá estão na briga para se manter na primeira divisão. O Dragão tem 93,4% de chances de queda, enquanto o Dourado possui 8,1%.



Com 34 pontos e na 18ª colocação na tabela, o Ceará está a quatro de distância do Cuiabá, o primeiro time fora do Z-4. O Alvinegro tem a mesma pontuação do Atlético-GO. A equipe goianiense, porém, tem oito vitórias, duas a mais que o Vovô.



Para evitar a queda, o Ceará já não tem margem para erro: precisa vencer os duelos contra Avaí e Juventude e secar Cuiabá e Atlético-GO. Para o Alvinegro do Porangabuçu, o Dragão não pode somar mais de um ponto, ou seja, é preciso que o time goianiense não vença nenhuma das partidas restantes ou não empate ambas; assim como o Atlético-GO não pode vencer os dois jogos que lhe faltam.



O Ceará enfrentará nas duas últimas rodadas os já rebaixados Avaí e Juventude. Já o Atlético-GO terá Athletico-PR e América-MG pela frente, enquanto o Cuiabá encara Atlético-MG e Coritiba.



Cenário cumulativo para o Ceará escapar do rebaixamento



Duas vitórias do Ceará;

Cuiabá não pode vencer nenhuma das partidas restantes, nem empatar ambas;

Atlético-GO não pode vencer as duas partidas restantes.

