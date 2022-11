Ceará tenta voltar a vencer duas partidas seguidas para se livrar da queda na Série A

Vovô só emendou dois resultados positivos em sequência uma vez na atual edição do Campeonato Brasileiro

O Ceará terá a missão de se livrar do rebaixamento à segunda divisão nas rodadas finais da Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Vovô precisará vencer os dois jogos restantes e ainda torcer por tropeços de Cuiabá e Atlético-GO, concorrentes diretos na parte de baixo da tabela de classificação.

Porém, na atual edição do Brasileirão, o Alvinegro de Porangabuçu só conseguiu emendar duas, ou mais, vitórias consecutivas apenas uma vez. Nas rodadas 17 e 18, o time cearense recebeu o Corinthians e o Avaí, na Arena Castelão, e venceu por 3 a 1 e 1 a 0, respectivamente.

Depois das duas vitórias em casa, o Ceará disputou 18 partidas pela Série A e venceu só um confronto. Na 26ª rodada, o escrete preto-e-branco derrotou o Santos por 2 a 1, com gols de Guilherme Castilho e Zé Roberto. Nos outros 17 jogos foram 10 derrotas e 7 empates.

Agora, para tentar conquistar as duas vitórias necessárias para se livrar do descenso, o Vovô enfrenta o Avaí, fora de casa, e o Juventude, em casa, pelas rodadas 37 e 38, respectivamente. Os dois próximos adversários do Alvinegro já estão matematicamente rebaixados para a Série B.

Já o Cuiabá visita o Atlético-MG e, na última rodada, recebe o Coritiba. O Atlético-GO encara o Athletico-PR em casa e o América-MG fora.

