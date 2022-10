Ceará: Juca comanda primeiro treino com grupo completo para encarar o Fluminense

17:30 | Out. 29, 2022

Os trabalhos ocorreram no CT de Porangabuçu

Juca Antonello comandou o segundo treino no Ceará após voltar ao cargo de treinador interino. Os trabalhos ocorreram no CT de Porangabuçu. Ele substitui Lucho González, que foi demitido na última terça-feira, 28, e ficará à beira do campo até o fim da Série A.

O treino na tarde deste sábado marcou a primeira vez que Juca fez atividades com o grupo completo à disposição. Na sexta, apenas os atletas que atuaram menos de 45 minutos ou não enfrentaram o Internacional participaram do trabalho com o interino.

Sobre o assunto Adversário do Ceará, Fluminense tem 4ª melhor campanha como visitante na Série A

Ceará demite Armando Desessards e anuncia PC Gusmão como novo coordenador técnico

Jurídico do Ceará comemora manutenção do resultado contra o Cuiabá, mas recorrerá de punição

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confronto decisivo contra o Fluminense

O Ceará encara o Fluminense na próxima segunda-feira, 31, em jogo que abre a 35° rodada do Brasileirão. A partida, que ocorrerá às 20 horas, será a última da equipe na Arena Castelão pela Série A, tendo em vista que o Vovô foi punido com perda de mando de campo e terá que jogar de portões fechados.

Na zona de rebaixamento após 18 rodadas, o Ceará soma 34 pontos e figura na 17° colocação. O Alvinegro precisa da vitória se quiser aliviar a situação na parte de baixo da tabela.

Tags