Adversário do Ceará, Fluminense tem 4ª melhor campanha como visitante na Série A

Fora do Maracanã, o Fluminense marcou 22 gols e levou 21 gols em 17 jogos disputados. São 25 pontos, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas

O Ceará entra em campo na próxima segunda-feira, 31, contra o Fluminense, em partida válida pela 35ª rodada rodada do Brasileirão. O adversário do Vovô tem a quarta melhor campanha da Série A como visitante, ao lado de Flamengo e Atlético-MG, com um aproveitamento de 49% dos pontos conquistados. Na última rodada, o time de Fernando Diniz bateu o Corinthians, em São Paulo, por 2 a 0. O clube paulista, até então, tinha o melhor desempenho como mandante da competição.

Fora do Maracanã, o Fluminense marcou 22 gols e levou 21 gols em 17 jogos disputados. São 25 pontos, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Nesta temporada, os comandados de Diniz já venceram atuando na Arena Castelão, o triunfo ocorreu diante do Fortaleza pela 7ª rodada da competição de pontos corridos. Luiz Henrique fez o único gol da partida.

O duelo marcado para a próxima segunda-feira, 31, na Arena Castelão, será de portões fechados. O Ceará cumpre pena pela confusão na partida contra o Cuiabá, o STJD considerou o clube culpado pela invasão da torcida e pelos problemas que ocorreram em seguida.

A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 28. Apesar da punição, o confronto da 35ª rodada ainda será no Castelão. A mudança não respeitaria o regulamento de competições da CBF, que estipula pelo menos cinco dias para realizar a alteração de local da partida. O Ceará foi penalizado com a perda de seis mandos de campo e jogará a 100km da Capital de portões fechados.

Últimos confrontos do Ceará atuando como mandante diante do Fluminense

Ceará1-0 Fluminense - Brasileirão 2021

Ceará1-3 Fluminense - Brasileirão 2020

Ceará2-0 Fluminense - Brasileirão 2019

Ceará1-0 Fluminense - Brasileirão 2018

Ceará1-2 Fluminense - Brasileirão 2011

Ceará1-0 Fluminense - Brasileirão 2010

