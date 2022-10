Com a derrota por 2x1 contra o Internacional, na última quarta-feira, 26, só restava uma alternativa para o Ceará: torcer para os seus outros concorrentes perderem para não terminar no Z4.

Porém, depois da vitória do Cuiabá, nos acréscimos do segundo tempo, em cima do Avaí, não dava para evitar: o time cearense voltou a frequentar, após 18 rodadas, a zona de rebaixamento. A última vez que a equipe ficou nessa posição foi na 16ª rodada do Brasileirão deste ano.



Nesta ocasião, o Ceará estava empatado com o Avaí e o América-MG, os três com 18 pontos. Mas, devido ao número de vitórias (3 contra 5), as duas equipes ficaram na frente do Alvinegro. Assim, finalizou a rodada na 17ª posição, mas saiu logo na seguinte.



Situação atual

Ao final da 34ª rodada do Brasileirão, o Cuiabá, com 34 pontos, assumiu a 16ª colocação que era do Ceará. Já o Alvinegro, com os mesmos 34, caiu para a 17ª colocação por causa, novamente, do número de vitórias (6 contra 8 do Cuiabá).

O 18º é o Atlético-GO, com 33, que perdeu para o São Paulo. Já o 15º, muito próximo também dos outros três times, tem 35, depois da derrota para o Fortaleza, no Castelão.

Últimos jogos do Ceará no campeonato