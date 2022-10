Lucho González não é mais técnico do Ceará. O clube anunciou o desligamento do treinador nesta sexta-feira, 28, após derrota diante do Internacional. Além dele, os auxiliares técnicos Emmanuel de Paoli e Walter Scarinci e o preparador físico Diego Giacchino também deixam o clube. Juca Antonello assume a equipe de maneira interina.

Ao todo, o técnico argentino ficou a frente do Vovô em dez jogos. Foram quatro empates, cinco derrotas e uma vitória na beira do campo, ou seja, sete pontos conquistados de 30 disputados. O Ceará agora vai em busca de seu quinto técnico para a temporada 2022.

A equipe de Porangabuçu começou o ano tendo Tiago Nunes como treinador. Com a queda do gaúcho, Dorival Júnior foi o substituto. O comandante realizou 18 jogos no comando do Alvinegro e conquistou 11 vitórias, quatro empates e três derrotas, até que fechou contrato com o Flamengo. Marquinhos Santos foi anunciado em junho e comandou o Ceará por 17 jogos, tendo 45% de aproveitamento, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. Lucho González chegou logo depois.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo na próxima segunda-feira, 31, às 20 horas, diante do Fluminense, na Arena Castelão.

Tags