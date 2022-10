STJD pune Ceará com perdas de mandos de campo e jogos com portões fechados

14:14 | Out. 28, 2022

Julgamento aconteceu nesta sexta-feira, 28, na 5ª comissão disciplinar do STJD. Vovô foi absolvido nos artigos 211 e 205, por isso não perdeu os pontos da partida

A 5ª comissão disciplinar do STJD puniu o Ceará com a perda e seis mandos de campo (jogar a 100km da praça de desporto em que manda jogos) e a atuar com portões fechados, além de multa de R$ 100 mil, pela invasão de campo e atos de violência registrados na partida contra o Cuiabá, pela 32ª rodada da Série A.

O jogo entre Ceará e Fluminense, que está marcado para segunda-feira, 31, permanece no Castelão, mas com portões fechados.

Os auditores absolveram o Vovô, no entanto, nos artigos 211 (falta de estrutura para assegurar plena garantia de segurança no local da partida), por unanimidade, e 205 (impedir prosseguimento de partida), que poderia fazer o time cearense perder os pontos da partida referida, por maioria de votos (3 a 2).

Sobre a possibilidade do Ceará ter direito à carga de ingressos em jogos fora de casa ficou aberta e será definida com a publicação do acórdão (resumo da decisão).

A decisão foi tomada em primeira instância e o Ceará vai recorrer ao Pleno do STJD.



O julgamento foi realizado nesta sexta-feira, 28. Além dos envolvidos, a Federação Cearense de Futebol entrou como terceira interessada para defender o filiado, mas foi impedida de fazer sustentação oral na sessão, mesmo sendo um direito previsto no CBJD.

Os jurídicos do Ceará, representado por Anacleto Figueiredo, e da FCF, representado por Eugênio Vasques, celebraram o fato do Vovô não ter perdido pontos, mas questionam o valor máximo da multa pecuniária, já que o clube não é reincidente, e, principalmente, a punição dupla, de perder mandos e ainda ter portões fechados.

